Предельную цену на сжиженный газ утвердили в Казахстане

Министр энергетики РК своим приказом от 15 марта 2021 года утвердили предельную цену сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки, сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК вне электронных торговых площадок, передает zakon.kz.





Утвердить предельную цену сжиженного нефтяного газа (…) на период с 1 апреля по 30 июня 2021 года в размере 38 701,67 тенге (тридцать восемь тысяч семьсот одна тенге шестьдесят семь тиын) за тонну без учета налога на добавленную стоимость, - говорится в документе.

Приказ вводится в действие с 25 марта 2021 года.