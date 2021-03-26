Казахстанская Instagram-звезда попала в страшную аварию на Шри-Ланке

Казахстанская instagram-звезда и модель Рамина Таипова попала в страшную аварию на Шри-Ланке, передает zakon.kz.

Об этом 29-летняя инстадива сообщила в своем Instagram, выложив фото разбитой машины, в которой она находилась в момент аварии.

20 марта по дороге в аэропорт в Шри-Ланке я попала в сильную аварию... Со скоростью 150 км/ч мы врезались в грузовую машину. Водитель погиб на месте. Слава Богу, я осталась жива, но мое состояние не из лучших. Я вчера вернулась домой, буду проходить реабилитационный период, - написала Рамина.

Авария - это не первая неприятность, постигшая девушку на отдыхе. Ранее она сообщала о том, что не смогла вовремя покинуть остров из-за коронавируса, который у нее выявили перед вылетом.

У меня нет никаких симптомов, я чувствую себя замечательно. Да, мы знали что мы летим в тот момент, когда пандемия во всем мире, но пока тебя это не коснется, ты не воспринимаешь это всерьез. Первый день мы посидели в номере, во второй день до 17:00 тоже просто бессмысленно сидели в номере. После обеда нас перевезли в специальную гостиницу, где люди болеют COVID. Самолет летает только один раз в неделю, и если бы на следующий день у нас был бы отрицательный тест ПЦР, нам бы все равно было некуда идти, - писала модель.

Повторный ПЦР-тест тоже оказался положительным. Об этом Рамина Таипова сообщила 18 марта, а уже 20 марта она попала в аварию по дороге в аэропорт.

Паблику kris_p_brothers_official она сообщила, что в результате аварии у нее "отошел скальп и повреждена левая рука". В Шри-Ланке ей сделали операцию и отпустили домой под ее ответственность.