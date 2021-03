Новые снимки Марса появились в Сети

Опубликованы два новых снимка Марса, передает zakon.kz.

По данным РИА Новости, снимки "красной планеты", которые сделаны космическим зондом "Тяньвэнь-1", опубликовало Китайское национальное космическое управление.

#BREAKING China National Space Administration releases two side images of Mars from its Tianwen-1 probe.



