Куча использованных шприцев и систем на побережье Капшагая. Комментарий Минэкологии

Медицинские отходы, найденные в зоне побережья мкр. Восточный города Капшагай, утилизированы, сообщает zakon.kz.

Государственным экологическим инспектором Департамента экологии по Алматинской области осуществлен выезд в Капшагай. На момент выезда выявлено, что акиматом города и ТОО "Капшагай Коркейту" проведена уборка и очистка побережья, после чего отходы (использованные шприцы, системы и др.) временно перемещены на территорию полигона для дальнейшей утилизации. пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК

По данным ведомства, в настоящее время медицинские отходы утилизированы в специализированной организации ТОО "МВ Арна".

Местной полицейской службой проводятся следственные мероприятия по выявлению собственников данных отходов, - добавили в МЭГПР.