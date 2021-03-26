Девочка упала в канализационный колодец в Аксу

21 марта в полицию Аксу обратилась женщина о принятии мер к ответственным лицам, обслуживающие канализационный колодец, сообщает zakon.kz.

Установлено, что 18 марта в 19:30 возле банного комплекса города Аксу несовершеннолетняя упала в открытый канализационный колодец. Прибывший на место происшествия участковый инспектор полиции вместе с отцом ребенка вытащили из колодца 13-летнюю девочку. Стражами порядка несовершеннолетняя вместе с родителями была доставлена в больницу. пресс-служба Департаменте полиции Павлодарской области

По данному факту начато досудебное расследование по статье 371 части 1 УК РК.