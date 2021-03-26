Женщина узнала о своем замужестве спустя 21 год

Россиянка узнала, что состоит в браке спустя 21 год, передает zakon.kz.

По данным РИА Новости, жительница Оренбургской области потребовала через суд признать брак недействительным.

Как сообщили в Сорочинском районном суде, о том, что женщина состоит в браке стало известно в 2020 году. Тогда и выяснилось, что 21 год назад запись о заключении брака между ней и ее знакомым была внесена в книгу регистрации актов. При этом, как отмечается, жительница Оренбургской области не подавала и не подписывала заявление. Кроме того, женщина не присутствовала на церемонии бракосочетания, а также не оставляла подписи в книге регистрации.

Отмечается, что "муж" россиянки, который учился с ней в одном университете, предлагал ей заключить фиктивный брак, но она отказалась.

Женщина обратилась в суд с заявлением о нарушении ее права на добровольное вступление в брак и подделке подписи. Слова истицы подтвердила почерковедческая экспертиза, суд удовлетворил иск.