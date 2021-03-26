Полицейские Петропавловска продавали данные об умерших ритуальным агентствам

В Петропавловске полицейские продавали ритуальным конторам данные об умерших. Подробности нашумевшей истории раскрыли в Агентстве РК по противодействию коррупции, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", на адрес с усопшими раньше "скорой" и полиции зачастую приезжают похоронные бюро. Многие жители СКО, потерявшие родных, столкнулись с такой ситуацией, и, судя по комментариям в соцсетях, подобных случаев - сотни.

- Еще перед пандемией умер папа, позвонили в милицию. Через 10 минут стук в дверь – открыли. От горя сразу и не поняли, кто это. Оказалось, работники ритуальной службы. - Да, это всегда так было. На адрес умершего катафалк приезжал быстрее, чем сотрудники полиции. - Позвонили в полицию сообщить о смерти мужа, не прошло и 5 минут, как позвонили и предложили увезти тело в морг. А полицейских для освидетельствования ждали еще полтора часа, - пишут североказахстанцы.

Убитые горем родственники не всегда задаются вопросом: "Как о смерти близких узнают ритуальные агентства?"

По словам специалистов антикора, сведения о кончине человека обязательно проходят через центр оперативного учета полиции.

Ранее сообщалось, что представители одного из петропавловских бюро заплатили оперативному дежурному более 200 тыс. тенге, однако в самом ритуальном агентстве этот факт отрицают.

По словам директора ритуального агентства Вадима Приходченко, "это все неправда".

А нам смысл какой с полицейскими работать? Мы больше 20 лет (работаем - прим. ред.) и нам люди звонят сами обычно. С полицией не работаем – это однозначно. Ни с полицией, ни со скорой не работаем, достаточно социальной рекламы и своих клиентов, - сказал он.

По данным антикора, у подозреваемых были вполне фиксированные ставки: один умерший – 4 тыс. тенге.

Начато досудебное расследование в отношении сотрудников центра оперативного управления полиции Петропавловска. Они подозреваются в предоставлении ритуальным агентствам сведений об умерших лицах на территории Петропавловска за денежное вознаграждение из расчета 4 тыс. тенге за предоставление анкетных данных умершего. первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы СКО Нурлан Жахин

Как сообщается, купля-продажа происходила в самый разгар пандемии в Петропавловске.

О судьбе виновных и их руководителей будет известно по итогам расследования, - заключили в местном департаменте полиции.