В подсчете забеременевших школьниц запутались в Жамбылской области

В Жамбылской области врачи и педагоги не сошлись в младенческой статистике, передает zakon.kz.

Как сообщает Первый канал "Евразия", в регионе запутались в подсчете забеременевших школьниц.

По данным медиков, в Жамбылской области в прошлом году юными мамами стали 244 школьницы.

В управлении образования региона такими цифрами шокированы. В ведомстве уверяют, что их вдвое меньше.

Как выяснилось в итоге, посчитали не только местных, но и приезжих.

Обнаружили в отчетах девушек из Туркестанской области, Шымкента, Алматы и Алматинской области. Были случаи, когда к нам приезжали беременные из Кызылординской области, вставали на учет, рожали здесь и возвращались домой. заместитель руководителя Управления образования Жамбылской области Талгат Жамалов

Отмечается, что в прошлом году был настоящий беби-бум. Тогда были побиты рекорды по рождаемости 33-летней давности. Родильные дома приняли 400 тыс. казахстанок. Малышей, рожденных в 2020 году, уже именуют детьми пандемии.