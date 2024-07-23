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12-летняя школьница родила в Павлодарской области

12-летняя школьница родила в Павлодарской области, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 17:15 Фото: pixabay
В Щербактинском районе Павлодарской области 12-летняя школьница стала мамой. По данному факту органами внутренних дел ведется расследование, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления здравоохранения региона, в областной перинатальный центр пациентка поступила 19 июля, а родила уже 20 числа.

Состояние матери и ребенка оценивается как удовлетворительное.

Также сказано, что ранее семья девочки была выявлена группой оперативного реагирования акимата Галкинского сельского округа как многодетная и малообеспеченная семья, и ей была назначена адресная социальная помощь.

Кроме того, было оказано содействие в трудоустройстве отца кочегаром в Галкинскую школу. Девочка учится в этом же учебном заведении.

"Факт беременности выявила администрация школы после выхода из весенних каникул учащихся, после чего информация о данном факте согласно утвержденному алгоритму была передана в соответствующие органы. Девочку с матерью сразу повезли в больницу".Пресс-служба Управления здравоохранения Павлодарской области

Стоит отметить, что 16 августа 2024 года молодой маме исполнится 13 лет.

В настоящее время по данному факту органами внутренних дел Щербактинского района ведется расследование.

В рамках следствия информация не разглашается до окончания следственных мероприятий.

Как отмечено в публикации издания Pavon.kz, предполагаемый отец ребенка – тоже несовершеннолетний, с которым они состоят в родстве. Уполномоченной по правам ребенка по Павлодарской области Сауле Шакеневой уточнила, что возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании.

На сегодня руководитель Щербактинского района образования получил строгий выговор. Директор работала в школе, будучи пенсионером.

"Трудовой договор с ней был продлен на один год. Летом она уволилась сама на основании заявления по собственному желанию, когда закончился срок трудового договора", – уточнили в управлении.

5 июня 2024 года в Уральске осудили несовершеннолетних за групповое изнасилование 12-летней девочки. Вина подсудимых была доказана их показаниями в ходе досудебного расследования, показаниями потерпевших и свидетелей, протоколами осмотра места происшествия, выемки, очной ставки, протоколами допросов малолетней, депонированными следственным судьей показаниями, видеозаписями, заключениями судебных экспертиз.

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