Рост цен на нефть прогнозируют эксперты

На фоне завершения локдаунов в европейских странах, введенных из-за пандемии COVID-19, стоимость нефти марки Brent летом этого года может достичь $80 за баррель, передает zakon.kz.

Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы нефтяного рынка, являющегося одним из основных бенефициаров восстановления экономики в 2021 году. Прогнозная средняя цена для Brent на 2021 год выглядит наиболее вероятной на уровне $65 за баррель с потенциальным ростом летом до $80 за баррель, - поделился своим прогнозом с ТАСС старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Виталий Громадин.

Как считает эксперт, сохраняющиеся локдауны в Европе - единственное, что сейчас сдерживает дальнейший рост цен на нефть.

По его мнению, котировки нефти упали более чем на 10% за последнюю неделю именно на опасениях развития третьей волны пандемии, при этом только с начала года котировки прибавили 35%.

Мы не видим перегретости спекулятивных позиций во фьючерсах, и альтернативные источники данных, как спутники и платежи на заправках, показывают возвращение запасов в мире и спроса на бензин в США к уровню до пандемии. В прошлый понедельник главы американских авиакомпаний на конференции также высказывали позитивный взгляд на текущую динамику восстановления спроса. Виталий Громадин

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