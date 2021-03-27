Мбаппе, Гризманн и Погба прилетели в Нур-Султан на матч против Казахстана

27 марта 2021, 00:41
Фото: sports.kz

В Международном аэропорту Нур-Султана приземлился чартерный рейс с чемпионами мира со сборной Франции по футболу, в составе которого Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Поль Погба и другие, передает корреспондент zakon.kz.

По информации источников, они будут проживать в отеле The St. Regis Astana.

28 марта в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года пройдет матч со сборной Казахстана без зрителей.

Фото: twitter.com/equipedefrance

Для казахстанцев этот поединок станет первым в рамках квалификации на ЧМ-2022.

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Публикация от СМИ zakon.kz (@zakon.kz)


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