В Западном Казахстане запретили весеннюю рыбалку

В Западно-Казахстанской области запретили рыболовство на водоемах, передает zakon.kz.

По словам главного специалиста отдела Акжайыкской инспекции управления рыбного хозяйства по ЗКО Геннадия Картунова, ежегодно весной в области вступает в действие запрет на промысловое и спортивно-любительское рыболовство, сообщает портал "Мой ГОРОД".

На реке Кушум, Кировском, Битикском, Донголюкском и Пятимарском водохранилищах запрет на промысловое рыболовство будет введен с 1 мая по 15 июня, спортивно-любительское рыболовство запрещено на этих водоемах с 1 мая по 1 июня. На Урало-Кушумской системе промысловое рыболовство запрещено также с 1 мая по 15 июня, на реке Урал - с 10 апреля по 15 июня. На остальных водоемах области - с 1 мая по 1 июня. Также запрещена рыбалка в темное время суток, - сообщил Геннадий Картунов.

Кроме того, c 1 апреля по 15 июня запрещен повсеместный вылов раков.

За нарушение запрета рыболовства грозит штраф от 10 МРП (29 170 тенге).