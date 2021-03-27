Няня украла золотые украшения на 750 тысяч тенге у столичной семьи

В Нур-Султане 33-летняя няня украла золотые изделия стоимостью 750 тысяч тенге в семье, где она проработала несколько месяцев, передает zakon.kz.
О краже колец в полицию сообщила хозяйка, обнаружившая пропажу.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая в краже ювелирных украшений задержана столичными полицейскими.
Няня, совершившая кражу у работодателей, дала признательные показания, а также рассказала, что совершила кражу в момент, когда хозяев не было дома, - рассказали в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность женщины к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.
В полиции предупреждает граждан быть бдительными. При найме на работу людей интересоваться их прошлым, рекомендациями с прежних мест работы, а также требовать копии документов.
Хотите быть в курсе важных новостей?