Няня украла золотые украшения на 750 тысяч тенге у столичной семьи

В Нур-Султане 33-летняя няня украла золотые изделия стоимостью 750 тысяч тенге в семье, где она проработала несколько месяцев, передает zakon.kz.

О краже колец в полицию сообщила хозяйка, обнаружившая пропажу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая в краже ювелирных украшений задержана столичными полицейскими.

Няня, совершившая кражу у работодателей, дала признательные показания, а также рассказала, что совершила кражу в момент, когда хозяев не было дома, - рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность женщины к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

В полиции предупреждает граждан быть бдительными. При найме на работу людей интересоваться их прошлым, рекомендациями с прежних мест работы, а также требовать копии документов.