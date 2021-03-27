Глава Минэкологии призвал казахстанцев принять участие в экологической акции "Час земли"

27 марта жители планеты примут участие в глобальной международной акции "Час Земли", инициированной Всемирным фондом дикой природы, передает zakon.kz.

По информации Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, Казахстан в очередной раз станет участником акции. Глава ведомства Магзум Мирзагалиев на своей странице в Twitter призвал казахстанцев принять участие в массовом мероприятии.





Сегодня наша страна традиционно примет участие в самой массовой экологической акции на планете "Час земли". Миллионы людей из 180 стран выключат свет и электроприборы на 1 час. Это символическая акция бережного отношения к природе, общественный призыв к принятию мер по сохранению климата планеты и ее ограниченных ресурсов. В Казахстане акция "Час земли" набирает обороты популярности. Если ранее акцию поддерживали только крупные города, то уже второй год подряд к ней присоединяются все регионы страны, - написал министр.

По мнению министра, проведение акции "Час земли" объединит граждан всего мира в деле защиты экологии.

В этом году Всемирный фонд дикой природы акцию "Час земли" посвятил теме экологической открытости. Призываем всех неравнодушных к экологии планеты стать участниками этой глобальной акции. В 20.30 часов по местному времени важно на час отключить свет. Уверен, это станет мощным импульсом объединения всего мира за сохранение и защиту экологии, - отметил Магзум Мирзагалиев.

В акции "Час земли" примут участие Министерство экологии, геологии и природных ресурсов, Ассоциация экологических организаций Казахстана, НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов", ОЮЛ "Коалиция за "зеленую" экономику и развитие G-Global", Акционерное общество "Национальная компания "QazExpoCongress", Общественный Фонд "Eco Fund Tabigat", акиматы.

Сегодня в 20:30 по местному времени будет отключена внешняя декоративная подсветка таких объектов как Резиденция Президента "Ак Орда", Монумент Мангилик Ел, Мечеть Хазрет Султан и другие. Среди архитектурных памятников мира в этот день погасят свою подсветку Эйфелева башня, Биг-Бен, Колизей.