Порядок получения водительского удостоверения разъяснили полицейские Нур-Султана

Столичные полицейские разъяснили порядок первичного и повторного (замена) получения водительского удостоверения гражданами РК и иностранными лицами, сообщает zakon.kz.

Услугополучатель (кандидат) должен лично обратиться в ближайший отдел СпецЦОНа.

В случае замены действующего по срокам водительского удостоверения необходимо предоставить оригинал удостоверения личности или паспорт, а также документ подтверждающий оплату государственной пошлины.

В случае замены истекшего по срокам действия водительского удостоверения предоставляется - оригинал удостоверения личности (паспорт) и оригинал медицинской справки по форме № 083/у.

За получение прав необходимо заплатить госпошлину в размере 1,25 МРП (месячных расчетных показателей), что на сегодняшний день составляет 3646 тенге. В вышеуказанных случаях сдача теоретического и практического экзамена не требуются.

Международное водительское удостоверение выдается без сдачи теоретического и практического экзаменов на срок три года, но не более срока действия национального водительского удостоверения. При замене международного водительского удостоверения, лицом предоставляются вышеуказанные документы, а также на временное хранение сдается иностранное водительское удостоверение.

При получении водительского удостоверения впервые, либо получения дополнительных категорий, лицом сдаются теоретический и практические экзамены, также дополнительно предоставляется свидетельство об окончании курсов и его копия (за исключением случаев самоподготовки).

Самоподготовка допускается по категориям "А", "А1","В" и "В1".

Также пересдача теоретического экзамена предусмотрена при получении водительского удостоверения, после истечения сроков лишения, при предъявлении лицом перечня документов, представляемых при замене истекшего по срокам действия водительского удостоверения.

Время оказания государственной услуги – 90 минут.