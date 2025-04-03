Казахстанцам разъяснили порядок получения удостоверения личности
Фото: gov4c.kz
В пресс-службе Государственной корпорации "Правительство для граждан" 3 апреля 2025 года ответили на один из часто задаваемых вопросов по получению удостоверения личности в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Так, вопрос звучит следующим образом:
"Я подала заявление на замену удостоверения личности. Однако у меня нет свободного времени на посещение ЦОНа. Можно ли получить документ через представителя, по доверенности?"
В ответ от представителей "Правительства для граждан" сказано:
"Нет, выдача документов, удостоверяющих личность, осуществляется непосредственно их владельцу".
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В 2025 году размер МРП в Казахстане составил 3932 тенге, соответственно, повысился и размер государственной пошлины за оформление документов. О стоимости, перечне и сроках подробно можно прочитать по этой ссылке.
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