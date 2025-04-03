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Казахстанцам разъяснили порядок получения удостоверения личности

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 13:58 Фото: gov4c.kz
В пресс-службе Государственной корпорации "Правительство для граждан" 3 апреля 2025 года ответили на один из часто задаваемых вопросов по получению удостоверения личности в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Так, вопрос звучит следующим образом:

"Я подала заявление на замену удостоверения личности. Однако у меня нет свободного времени на посещение ЦОНа. Можно ли получить документ через представителя, по доверенности?"

В ответ от представителей "Правительства для граждан" сказано:

"Нет, выдача документов, удостоверяющих личность, осуществляется непосредственно их владельцу".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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