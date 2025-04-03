Казахстанцам разъяснили порядок получения удостоверения личности

Фото: gov4c.kz

В пресс-службе Государственной корпорации "Правительство для граждан" 3 апреля 2025 года ответили на один из часто задаваемых вопросов по получению удостоверения личности в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Так, вопрос звучит следующим образом: "Я подала заявление на замену удостоверения личности. Однако у меня нет свободного времени на посещение ЦОНа. Можно ли получить документ через представителя, по доверенности?" В ответ от представителей "Правительства для граждан" сказано: "Нет, выдача документов, удостоверяющих личность, осуществляется непосредственно их владельцу". Материал по теме Утеря или кража удостоверения личности: что важно знать казахстанцам про оплату госпошлины В 2025 году размер МРП в Казахстане составил 3932 тенге, соответственно, повысился и размер государственной пошлины за оформление документов. О стоимости, перечне и сроках подробно можно прочитать по этой ссылке.

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