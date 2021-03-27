Нур-Султан в рейтинге лучших столиц по качеству воздуха занял 67 место

В мировом рейтинге, который определяет загрязненность атмосферного воздуха мировых столиц Нур-Султан находится на 67 месте, передает zakon.kz.

На данный момент таблица загрязнения воздуха выглядит так:

Всего в этом году рейтинг охватывает 96 столиц мира.

По соседству со столицей Казахстана расположились Мадрид (Испания), Йоханнесбург ( ЮАР), Хошимин (Вьетнам), Хельсинки (Финляндия). Столица Кыргызстана – Бишкек – находится на 71 месте. Москва – на 36. Но самые лучшие показатели из постсоветских стран у столицы Узбекистана. Ташкент занял 10 строчку рейтинга.

В основе рейтинга лежат данные о содержании в атмосфере мелких твердых частиц (PM2.5), эти показатели поступают с наземных станций мониторинга на онлайн-платформу IQAir.

PM2.5 — частицы размером от 0,001 до 2,5 микрометра, находящиеся в воздухе. Это намного тоньше человеческого волоса, толщина которого составляет от 40 до 120 микрометров.

Источники PM2.5 — выбросы автотранспорта (преимущественно дизельного), пыль, частицы, возникающие в результате эксплуатации дорожного полотна, шин и деталей транспорта, производства электроэнергии с использованием угля и мазута, работы отдельных отраслей промышленности, природных пожаров.

При вдохе частицы проникают в легкие и сердечно-сосудистую систему, что приводит к ухудшению здоровья. По стандарту Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наименьший риск для человека имеет среднегодовое воздействие PM2.5 ниже 10 микрограммов (одна миллионная часть грамма) на кубический метр.

Стоит отметить, что в 2020 году самые высокие среднегодовые концентрации PM2.5, по данным отчета IQAir, наблюдались в городах Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и Южной Азии. Наиболее высокий уровень — в Дели, Дакке и Улан-Баторе.

Целевые показатели ВОЗ по годовому содержанию мелких частиц в прошлом году превысили около половины европейских городов. При этом содержание PM2.5 в Восточной и Южной Европе, как правило, выше, чем в Западной и Северной.