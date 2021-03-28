Снег ожидается на севере Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях Казахстана. Синоптики прогнозируют сильный ветер, метель, туман, гололед и осадки в виде дождя и снега, сообщает zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 28 марта в Актюбинской области местами ожидаются гололед, туман. В Актобе ожидаются гололед, ночью и утром - туман.

В Павлодарской области местами ожидается туман. В Павлодаре ожидается туман, гололед.

В Мангистауской области днем местами ожидается северо-западный ветер, местами - 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, ветер северо-западный, западный, утром и днем местами - 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидается туман.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, ночью и утром местами - низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью и утром местами 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северный, северо-западный местами 15-20 м/с. В Костанае ожидается гололед. Ветер северный, северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный 15-20, порывы - 23 м/с. В Шымкенте ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается гроза. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами ожидаются гололед, низовая метель, туман. Ветер западный, северо-западный, местами - 15-20 м/с. В Караганде ожидается гололед. В Жезказгане ожидается гололед.

В Северо-Казахстанской области ожидается на большей части снег. Местами ожидаются туман, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный днем местами 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается низовая метель. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Жамбылской области ночью местами ожидается сильный дождь. 28-30 марта местами ожидаются туман, 29, 30 марта местами - гололед, 28 марта местами - гроза. 28-30 марта местами ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с. В Таразе 29, 30 марта ожидаются туман, 28 марта - гроза, 29, 30 марта - ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

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