Севший на мель в Суэцком канале контейнеровоз сфотографировали из космоса

Из космоса сфотографировали севший на мель поперек русла Суэцкого канала контейнеровоз Ever Given, сообщает zakon.kz.

Снимки опубликовал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

Одна из самых обсуждаемых новостей за последние несколько дней: происшествие в Суэцком канале. Огромный контейнеровоз #EverGiven сел на мель и заблокировал канал. Сейчас прикладываются все усилия, чтобы снять корабль с мели, и восстановить судоходство. Вот так это выглядит с МКС, - написал он на своей странице в Twitter.

Одна из самых обсуждаемых новостей за последние несколько дней: происшествие в Суэцком канале. Огромный контейнеровоз #EverGiven сел на мель и заблокировал канал. Сейчас прикладываются все усилия, чтобы снять корабль с мели, и восстановить судоходство.



Вот так это выглядит с МКС pic.twitter.com/ch7Gs6Mw8H — Sergey Kud-Sverchkov (@KudSverchkov) March 27, 2021

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23 марта контейнеровоз Ever Given, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель на 151-м км Суэцкого канала. В условиях сильной песчаной бури контейнеровозов развернуло, в результате чего он уперся носом в один берег, кормой - в другой. В результате инцидента было полностью заблокировано судоходство по каналу. Водоизмещение контейнеровоза составляет 220 тыс. тонн, а его длина - 400 м.

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В ночь на субботу, 27 марта, севший на мель в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given немного сдвинули с места. Это удалось после того, как из-под корабля было изъято более 20 тыс. тонн грунта.