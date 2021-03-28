Найдены две девочки, сбежавшие из детдома в Кызылординской области

Две сбежавшие из детдома в Кызылординской области девочки найдены, сообщает zakon.kz.

Поиски третьей продолжаются.

В ходе поисково-розыскных мероприятий полицейские обнаружили девочек в Алматы.

Девочек удалось найти благодаря бдительности наших горожан, грамотной работе полицейских и массовой рассылке ориентировок во все соцсети и СМИ. В настоящее время девочки доставлены в детский дом города Алматы. пресс-служба Департамента полиции Кызылординской области

Вечером 27 марта текущего года стало известно о пропаже трех воспитанниц детского дома аульного типа "Атамекен" в Кызылординской области.

По предварительным данным, девочки в возрасте от 15 до 17 лет сбежали вместе с незнакомым мужчиной. Беглянок сразу стали искать полицейские, волонтеры и жители областного центра.

Говорилось, что одна из сбежавших воспитанниц детдома в соцсетях познакомилась с неизвестным мужчиной.

Продолжаются поисковые мероприятия по установлению третьей несовершеннолетней.