Найдены две девочки, сбежавшие из детдома в Кызылординской области

Две сбежавшие из детдома в Кызылординской области девочки найдены, сообщает zakon.kz.
Поиски третьей продолжаются.
В ходе поисково-розыскных мероприятий полицейские обнаружили девочек в Алматы.
Девочек удалось найти благодаря бдительности наших горожан, грамотной работе полицейских и массовой рассылке ориентировок во все соцсети и СМИ. В настоящее время девочки доставлены в детский дом города Алматы. пресс-служба Департамента полиции Кызылординской области
Вечером 27 марта текущего года стало известно о пропаже трех воспитанниц детского дома аульного типа "Атамекен" в Кызылординской области.
По предварительным данным, девочки в возрасте от 15 до 17 лет сбежали вместе с незнакомым мужчиной. Беглянок сразу стали искать полицейские, волонтеры и жители областного центра.
Говорилось, что одна из сбежавших воспитанниц детдома в соцсетях познакомилась с неизвестным мужчиной.
Продолжаются поисковые мероприятия по установлению третьей несовершеннолетней.
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