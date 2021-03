Смертник осуществил взрыв у католической церкви в Индонезии

В индонезийском городе Макассар два террориста-смертника произвели взрывы у католической церкви в первый день пасхальной Страстной недели, сообщает zakon.kz.

Взрыв произошел во время праздничной мессы, внутри находилось много прихожан, передает индонезийское агентство ANTARA.

На место взрыва прибыли несколько машин скорой помощи, а также отряды полиции специального назначения. В результате самоподрыва были ранены как минимум 14 человек, в том числе сотрудники храма.

Власти не знают, кто стоял за нападением, ни одна радикальная группировка не взяла на себя ответственность за содеянное.

На месте происшествия полиция нашла части тела и поврежденный взрывом мотоцикл. Начато расследование.

Explosion reported at the Sacred Heart of Jesus Cathedral in Makassar, Indonesia, during Sunday mass. Casualties reported. Initial unconfirmed reports that it was a suicide bombing. pic.twitter.com/qq7wtyP4id