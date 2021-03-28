Названо необходимое количество шагов в день для поддержания хорошего здоровья

Терапевт и кардиолог Лидия Ионова назвала необходимое для здоровья количество шагов в день, передает zakon.kz.

Как отметила она беседе с радиостанцией "Говорит Москва", "ходьба - это основа нашей жизнедеятельности, потому что человек не создан для сидения за письменным столом".

Изначально тело приспособлено к тому, чтобы ходить, двигаться и быть физически активным. Поэтому 10 тыс. шагов в день - это тот минимум физической активности, который важен для каждого человека. Бывает, удобнее измерять в неделю. Лидия Ионова

По ее словам, "70 тыс. шагов в неделю - это отличная цель, чтобы чувствовать себя пободрее после зимы".

Также врач отметила, что "скандинавская ходьба полезна при правильной постановке техники".

У нас, бывает, пожилые люди опираются на палки или тащат их за собой. Скандинавская ходьба - это интенсивная ходьба. Палки должны быть правильно подобраны по высоте. При такой ходьбе мы тратим больше калорий, потому что включаем в работу мышцы рук, спины, грудные мышцы. Для здоровья скандинавская ходьба очень хороша, но когда мы ходим правильно, - пояснила она.

Кардиолог подчеркнула, что людям с избыточным весом или с проблемными суставами, а также пожилым не стоит заниматься бегом. Им, по ее словам, безопаснее будет заниматься ходьбой.