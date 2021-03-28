Сагинтаев: Новые штаммы коронавируса заражают больше людей

В Алматы суточный прирост COVID-19 перешагнул за 500 случаев, сообщает zakon.kz.

Господин Бекшин сообщал уже, что обнаружены новые штаммы коронавируса: британский, южноафриканский, которые очень заразны. Если смотреть по репродуктивности, по тому, как быстро заражаются, по уханьскому вирусу было 1:1, теперь 1:5 и 1:7. То есть очень заразный вирус, быстрее заражает, большее количество заражает и последствия очень тяжелые, и симптомы другие. По этому сегодня мы имеем такую ситуацию - на утро мы имеем 510 заболевших. Если смотреть статистику прошлых недель и месяцев, то у нас, если раньше было бессимптомных много, сейчас уже с симптомами много. Другой вирус, другой штамм и по-другому заражает, последствия другие, - сказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в прямом эфире "Акимат LIVE".

По его словам, из 510 зараженных коронавирусом 417 - с симптомами.

Раньше такого не было. В целом, если смотреть по городу, за все время 32 597 (зараженных COVID-19 - прим. ред.) С 1 января по 27 марта зарегистрировано 14 856 случаев КВИ против 18 521 за весь 2020 год. Особенно март показывает нам, что очень быстро распространяется вирус. И тем самым начинается заполняемость наших клиник, которые мы в прошлом году очень хорошо подготовили, - добавил аким.

Аким также прокомментировал появившиеся в соцсетях фотографии со скоплением машин скорой помощи.

Да, был такой случай, но это единичная ситуация, в госпиталь одномоментно прибыли машины скорой помощи, потому-что на тот момент там было больше свободных коек. Сейчас такого ажиотажа нет, система справляется, - сказал Сагинтаев.

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Напомним, Алматы с 10 марта находится в "красной" зоне по заболеваемости коронавирусом.

27 марта главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление о продлении жесткого карантина в Алматы.