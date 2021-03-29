Алматинец заявил, что ему приписали болезнь коронавирусом

Житель Алматы Евгений Мухамеджанов сообщил, что на портале электронного правительства (eGov.kz) он и его супруга числятся как лежавшие в больнице с коронавирусом. Однако ПЦР-тесты у них были отрицательными. Оказалось, мужчина был в карантинном госпитале и был оттуда выписан с отрицательным результатом. Эта выписка сохранилась в eGov, передает zakon.kz.

Я якобы 28 января был госпитализирован, а она 30 января. Есть идентификационный номер госпитализации и выписки.

Причем мы точно знаем, что за неделю до этого сдавали тест и у обоих был отрицательный. Более того 30 января звонила с поликлиники женщина и спрашивала не больна ли моя супруга, что ей якобы передали откуда-то данные. Я тогда не подумал разбираться, - написал Мухамеджанов в Facebook.

Информацию прокомментировали в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы. Оказалось, мужчина был в карантинном госпитале и был оттуда выписан с отрицательным результатом. Эта выписка сохранилась в eGov.

Данный гражданин прилетел из Египта 24 января и был помещен в карантинный госпиталь для исследования на ковид. Был проведен ПЦР, а затем выписан домой с отрицательным результатом. Эта выписка автоматом уходит из информационной системы Минздрава в eGov, - объяснил заместитель руководителя Департамента санэпидконтроля Садвакас Байгабулов.