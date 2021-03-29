Специальный представитель президента по международному сотрудничеству появится в Казахстане

Министерство иностранных дел подготовило проект указа Президента РК "О Специальном представителе Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству", передает zakon.kz.

Как следует из положения, специальный представитель президента по международному сотрудничеству является политическим государственным служащим, и назначается на должность и освобождается от должности главой государства по представлению руководителя администрации президента. При этом он подотчетен президенту.

В основные задачи специального представителя входят:

налаживание международных связей в политической, экономической, гуманитарной и экологической сферах;

обеспечение продвижения основных направлений внешней политики страны и инициатив Президента РК.

Планируется, что специальный представитель будет осуществлять следующие функции:

вносит предложения Президенту РК по развитию внешней политики и международного сотрудничества, реализации международных инициатив Президента РК; организует и проводит в пределах своей компетенции переговоры с политическими и общественными деятелями зарубежных стран и международных организаций, с представителями деловых кругов зарубежных стран, участвует в продвижении приоритетных проектов в торгово-экономической, инвестиционной, технологической и других сферах. участвует в подготовке проекта Концепции внешней политики РК и ее последующей реализации; участвует в подготовке проекта ежегодного Послания главы государства народу Казахстана в части внешней политики Республики Казахстан.

Назначение специального представителя Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству повысит продвижение основных направлений внешней политики Республики Казахстан и инициатив Президента Республики Казахстан, - отмечается в пояснительной записке МИДа.

Финансирование деятельности специального представителя будет осуществляться из бюджетных средств, выделенных Администрации Президента РК.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 апреля.