Концепцию по цифровому образу жизни разработали в Казахстане

Министерство цифрового развития, инноваций, аэрокосмической промышленности РК разработало Концепцию Цифровой образ жизни (DigitEL), передает zakon.kz.

Концепция является стратегическим документом, определяющим видение развития отрасли ИКТ и цифровой сферы всей страны. Реализация концепций представляется через отраслевые национальные проекты, а также национального проекта МЦРИАП – DigitEL.

Главной идеей Концепции является обеспечение населения и бизнес-сообщества качественным, продуманным, эффективным и прозрачным взаимодействием с государством. Для этого будет запущен механизм цифровой трансформации в государственных органах и оптимизации государственных функций, проработаны решения по инфраструктурному развитию в ИКТ, управления цифровыми данными, и пр. - говорится в тексте.

Конечной целью цифровой трансформации в сфере государственного управления является переход на предоставление услуг для населения и бизнес-сообщества через комплексные цифровые решения на основе жизненных ситуаций, что означает предоставление интуитивно понятных, доступных и эффективных государственных услуг, и интегрированный цифровой сбор данных о субъектах бизнеса, организаций. Это также должно означать оптимизацию бизнес-процессов для государственных органов как центральных, так и местных.

Дальнейшее построение современных отношений при помощи новых технологий между государством и рынком поможет вести учет продуктов и услуг на качественно новом уровне, улучшить государственное планирование и дать импульс цифровизации бизнеса. В конечном счете, это должно привести к повышению качества жизни граждан, считают разработчики документа.

Как отмечается, пандемия внесла свои коррективы в развитие всех стран, включая Казахстан.

Поэтому фокус данной Концепции во взгляде на ситуацию с точки зрения развития новых технологий, а именно цифровизации и связанной с ней инноваций по таким направлениям как государственное управление, предоставления услуг для населения, учет и контроль показателей, развитие безопасной и устойчивой инфраструктуры, одним словом - подготовки к жизнедеятельности в соответствии с новой цифровой эрой. Реальность такова, что сегодня имеется ряд причин и условий в связи с которыми развитие ИТ отрасли и сферы цифровизации имеет определенные проблемы, - отмечают в ведомстве.

Во-первых, в действующем законодательстве страны существуют пробелы, так отсутствуют нормы, регулирующие процесс цифровой трансформации, проведения реинжиниринга и оценки цифровой зрелости государственного сектора и отрасли в целом.

Также необходимо совершенствовать правовое поле формирования и развития ИТ-архитектуры государственных органов с целью унификации, исключения дублирования функций, задач и информационных систем государственных органов, а также с возможностью отражения целевой "картины" архитектуры правительства.

Недостаточно развернута правовая база управления данными. Отсутствует термин "смарт-контракт"

Во-вторых, одной из проблем является низкий уровень применения цифровых инструментов в производственном секторе, что в свою очередь обусловлено не понимание бизнеса возможностей и потенциала применения цифровых технологий. Данное непонимание составляет угрозу развития Индустрии страны, так имеются угрозы остаться за бортом технологического прогресса.

В-третьих, непонимание отдельных государственных органов и лиц преимуществ цифровизации несет огромный риск для развития страны в целом. Так имеются риски, когда отдельные государственные органы расставляя приоритеты в своей деятельности ставят выполнение единичных мероприятий выше целостного подхода и трансформации бизнес процессов. Последствием данных действий является решение сиюминутных проблем, а системные проблемы откладываются в долгий ящик.

В-четвертых, на сегодняшний день, в Казахстане во многих отраслях экономики остро стоит проблема с наличием высококвалифицированных ИКТ специалистов.

Cогласно проведённому расчету, текущая потребность в ИКТ-специалистах для разных отраслей экономики в Республике Казахстан составляет 31 653 человека.

По данным министерства, на сегодняшний день подготовку ИТ-кадров в Казахстане осуществляют 84 вуза из 116 вузов республики. При этом Министерством образования и науки РК ежегодно выделяются 8000-9000 образовательных грантов вузам для подготовки IT-специалистов. Стоимость государственного гранта для республиканских вузов составляет 1 004 700 тенге, для региональных – 920 500 тг. За 2018-2020годы было выпущено 30 604 специалистов.

Проведенные расчеты говорят о том, что количество выпускаемых в настоящее время ИКТ-специалистов не покрывает ежегодную потребность кадрового рынка, что может привести к риску замедления цифровизации разных отраслей экономики в стране. Кроме того, наблюдается кадровый дефицит в специалистах имеющих практические навыки и теоретические знания в сфере проектирования и разработки современных электронных устройств. Данная проблема прежде всего обусловлена отсутствием интегрированного обучения специалиста в системе "школа – колледж – вуз – предприятие", - говорится в концепции.

В-пятых, имеется проблема использования нелицензионного ПО. Согласно результатам исследования, BSA "Глобальное исследование рынка программного обеспечения" (BSA Global Software Survey) уровень использования нелицензионного ПО в Казахстане в 2019 году составил 74 процента. Исследование проводится один раз в два года, и результаты следующего отчета по итогам текущего года напрямую зависят от того, насколько ответственно подойдут организации и частные пользователи в Республике Казахстан к вопросам соблюдения авторских прав на программное обеспечение.

В-шестых, ИТ-компании Казахстана при экспорте на зарубежные рынки сталкиваются со следующими проблемами:

низкий уровень доверия зарубежных потребителей к продукции казахстанских ИТ-компаний;

высокая стоимость продвижения и продаж на экспортных рынках;

сложность привлечения зарубежного финансирования;

низкая конкурентоспособность на экспортных рынках.

При этом большинство ИТ решений/товаров и услуг разрабатываются с фокусом преимущественно на локальный, а не на глобальный рынок. В связи с чем, необходимо рассмотреть институт или площадку, где разработчики решения или услуги могут провести комплексную диагностику и определить востребованность данного продукта, и окажут услуги сопровождения.

Выход на международный рынок многим предпринимателям кажется чрезвычайно долгим и сложным. Недостаток актуальной информации, нерешительность, нехватка опыта и неспособность объективно оценить возможности своей компании становятся причинами отказа от сотрудничества с иностранными партнерами.

Кроме того, специфика отрасли требует высоких затрат на НИОКР, средств на которых у предприятий не достаточно.

Как отмечают в министерстве, в настоящее время прослеживаются три тренда, которые будут также актуальны в течение ближайших 10 лет.

Первый тренд. Переход на "full online", то есть то, что мы сейчас делаем "offline" будем делать "online". Любое взаимодействие с правительством, с компаниями, со всем, что мы покупаем будет происходить в онлайн режиме.

Второй тренд. Бурный рост сектора доставки. Люди станут понимать, что время – это ключевой и самый дорогой ресурс. Как следствие, они перестанут тратить его на походы куда-либо, а предпочтут, чтобы им все доставили.

Третий тренд. Конкуренция на уровне экосистем. Развитие экономики экосистем, в которых держатель аудитории и частоты, так называемые "супер аппы" будут доминировать.

Они будут предлагать лучшие сервисы и платформы, будут дистрибьюторами аудитории для этих сервисов.

Три ключевых технологии будущего это, прежде всего, искусственный интеллект. Все станет умным. Там, где люди будут не нужны, их заменит ИИ. Многие профессии вымрут, начиная от водителей и заканчивая юристами. Вторая технология – это IoT, вещи станут "разумными". И третья технология, которая необходима для IoT, это 5G.

Кардинальным образом меняются способы производства и получения добавленной стоимости, параллельно предъявляются новые требования к образованию и трудовым навыкам людей. Промышленный интернет вещей формирует будущее производственных отраслей, используя возможности гибкого и умного производства, обеспечивает революционный рост производительности. Искусственный интеллект внедряется, в том числе, в консервативных отраслях, таких как финансовые услуги и медицина.

Цифровая экономика требует от людей новых навыков, связанных с анализом информации и развитием креативного мышления. Сегодня основное внимание сконцентрировано на подготовку квалифицированных специалистов не только в области ИКТ, но и по всем отраслям экономики.

В рамках национального проекта будет сделан акцент на концепцию непрерывного образования ("Обучение в течение всей жизни").

Очевидно, что для обеспечения максимального эффекта от внедрения новых технологий Казахстану понадобятся специалисты, обладающие соответствующими навыками. К 2030 году в стране должно появиться 5–10 тыс. аналитиков данных, 20–25 тыс. разработчиков систем данных, 2–5 тыс. дата-сайентистов (исследователи данных), - говорится в концепции.

Для того, чтобы Казахстан смог использовать весь потенциал применения технологий ИИ и углубленной аналитики, потребуется также немало совместных усилий со стороны государства, частного бизнеса и жителей страны, говорится в проекте концепции.

Полностью документ можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 9 апреля..