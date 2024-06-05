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Собираемся на работу: как создать стильный и модный образ на лето

Собираемся на работу: как создать стильный и модный образ на лето, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 14:10 Фото: freepik
Модные тренды лета 2024 прослеживаются и в деловой одежде. Zakon.kz собрал рекомендации стилистов, какие вещи необходимо включить в базовый гардероб для офиса на лето 2024.

Правила составления базового гардероба на лето для офиса

Стилисты называют базовым гардеробом комплект вещей, которые сочетаются между собой по стилю и цветам и из которых можно создавать различные образы или луки. Например, к базовым классическим брюкам в бежевом цвете подходят два верха: легкая шелковая белая блуза с воротником-бантом и рубашка мужского кроя по фигуре из хлопка в нежно-розовом оттенке. Это общий принцип действия базового или капсульного гардероба. Если, к примеру, женщине понравилась короткая красная юбка с воланами в романтическом стиле, то оба верха к ней не подойдут, и новая, даже очень модная вещь, выпадет из гардероба. Ситуация, известная многим женщинам, когда обновку не с чем носить. Для летнего базового гардероба для работы действуют аналогичные правила – все вещи должны подходить друг к другу по цветам и стилю.

Какие вещи должны входить в капсульный гардероб на лето

Большую часть времени мы проводим на работе, поэтому вещей в капсульном гардеробе должно быть достаточно, чтобы покрывать неделю, и учитывать все возможные случаи и обстоятельства, которые сопровождают рабочий процесс.

    • несколько пар брюк
    • два-три платья
    • пара юбок
    • рубашки и блузки
    • футболки
    • джинсы (если позволяет дресс-код)
    • жакет
    • джемпер или кардиган для холодной погоды
    • обувь
    • сумка

    Общее правило. Верхней одежды в базовом гардеробе должно быть больше, чем нижней. Они должны сочетаться перекрестно между собой по цветам и фасонам и выдержаны в едином стиле. Выбирайте не остромодные модели, а трендовые вещи в долгую, которые будут актуальны не один год.

    Собираемся на работу: как создать стильный и модный образ на лето, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 14:10

    Фото: freepik

    Брюки

    Для капсульного гардероба для офиса лучше подобрать несколько пар брюк различных фасонов и цветов. Классические брюки со стрелками в бежевом или черном цвете. Брюки прямого кроя, сдержанные, высота талии обычная. Цвет брюк можно подобрать по модной палитре лета 2024, с материалом Zakon.kz можно ознакомиться здесь. В летней коллекции представлено много светлых пастельных оттенков.

    Юбки

    В базовый гардероб для офиса лучше включить юбки различных фасонов и цветов. Летом хорошо будут смотреться юбки в светлых нейтральных тонах, например, светлый беж или песочный тон. Помимо юбки классического прямого кроя, в капсульный гардероб для офиса можно включить юбку-плиссе, юбку с высокой посадкой и/или юбки А-силуэта. Главное правило для офиса – на юбках не должно быть воланов, рюшей, стразов, драпировок и пр. Длина юбки для офиса не должна быть слишком короткой или длинной в пол. Лучше остановиться на миди или длине до колена.

    Собираемся на работу: как создать стильный и модный образ на лето, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 14:10

    Фото: freepik

    Рубашка и блуза

    Верх – рубашка или блуза – является тем акцентом, вокруг которого формируется образ. В капсульном гардеробе для офиса хорошо иметь несколько рубашек, в том числе, мужского кроя, и легких блуз. Помимо традиционной белой рубашки классического кроя, можно включить блузки в горошек, с цветочными принтами, которые очень модны этим летом, в нежно- розовом оттенке, а также рубашки в полоску, в пастельном голубом или сиреневом цветах. Главное правило – они должны быть к лицу и сочетаться со всеми капсульными вещами для офиса. Конечно, легкие блузы для офиса не могут быть прозрачными.

    Жакет

    Женский жакет часто ошибочно называют пиджаком, пиджак – это мужская часть костюма. Для базового гардероба лучше выбрать лаконичную модель прямого кроя, с помощью которого можно создать элегантный и деловой образ. Неплохо, если жакет – часть летнего брючного костюма.

    Собираемся на работу: как создать стильный и модный образ на лето, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 14:10

    Фото: freepik

    Платье

    При выборе платья для офиса необходимо исходить из дресс-кода и особенностей фигуры. Если у женщины пышные бедра, то ей больше подойдет платье прямого кроя ниже колена. Оно не должно быть облегающим, общее правило – между телом и платьем должно быть расстояние на два пальца, так называемое, свободное облегание. Если у женщины широкие плечи, то стоит отдать предпочтение платью с длинными вертикальными линиями кроя и V-образным вырезом. В любом случае для капсульного гардероба лучше выбирать платья прямого классического кроя. Оно может быть однотонным либо в клетку, либо в полоску. Табу – воланы, драпировки, стразы, рюши, яркие цветочные принты и т.д.

    Джемпер или кардиган

    Для прохладного летнего дня в базовый гардероб можно включить джемпер или кардиган. Он может быть выдержан в спокойных светлых тонах, подходящих к остальной части базового гардероба, и заменять в непогоду жакет.

    Обувь

    Обувь – обязательная часть капсульного гардероба. Для офиса подойдут лоферы в светлых тонах, летние туфли-лодочки. При выборе цвета необходимо исходить из цветовой палитры базовых вещей. Высота каблука у туфель зависит от дресс-кода и предпочтения хозяйки.

    Собираемся на работу: как создать стильный и модный образ на лето, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 14:10

    Фото: freepik

    Сумка

    Для офиса больше подойдет вместительная сумка в жесткой форме. По фасону она должна хорошо сочетаться со всеми вещами гардероба, а цвет может быть как сдержанным, так и ярким. Это может быть акцентная вещь, которая будет привлекать к себе внимание, не разрушая при этом целостность образа деловой женщины.

    Ранее Zakon.kz писал о правилах создания модного базового гардероба 2024 для женщин. Материал можно прочесть здесь.  

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