Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 29 марта выступит с видеообращением, сообщает zakon.kz.

Сегодня ориентировочно в 21-30 по времени Нур-Султана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с видеообращением на Мероприятии высокого уровня "Международная долговая архитектура и ликвидность", - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Президента Республики Казахстан Берик Уали.

Виртуальный форум на уровне глав государств и правительств состоится по инициативе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, премьер-министров Канады и Ямайки Джастина Трюдо и Эндрю Холнесса. Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на веб-сайте ООН.