Гололед, метель и ветер. Прогноз погоды на 30 марта 

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 30 марта, сообщает zakon.kz.

По-прежнему под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды, местами ожидаются осадки, в виде дождя и снега. Лишь запад страны будет находиться в поле повышенного атмосферного давления в связи с чем ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере с низовой метелью, - сообщили в ведомстве.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, ночью и утром усиление ветра 15-20 м/с, с низовой метелью.

В Туркестанской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области – гололед.

В Алматинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Павлодарской области местами ожидается низовая метель, ночью местами усиление ветра 15-20 м/с. В Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, на юге Актюбинской областях местами ожидается туман, в Кызылординской области ночью – гололед.