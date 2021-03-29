До конца года в Алматы планируют привить до 900 тыс. человек

Представитель Управления здравоохранения Лаура Мырзагали рассказала, как в Алматы готовятся к массовой вакцинации. По ее словам, до конца года в городе планируют привить до 900 тыс. человек, передает zakon.kz.

К 5 апреля мы ждем 14 900 доз, остальные дозы должны поступить в течение месяца. В целом, все медицинские организации, как частные, так и государственные к этому готовы. Кроме того, по поручению акима и после визита министра Цоя, сейчас в городе готовится до 250 прививочных пунктов. Мы думаем, что могут привиться до 900 тыс. человек (до конца года - ред.), - сказала она.

Она отметила, что количество прививочных пунктов до конца года в городе увеличат. Это будет сделано для того, чтобы избежать столпотворения.

На сегодняшний день у нас есть авторефрижераторы, которые будут доставлять в прививочные точки. Готовятся термоконтейнеры. У нас есть специалисты, которые будут заниматься прививочной кампанией. Также у нас будет кадровый резерв, чтобы была взаимозаменяемость и ни на один день наши прививочные пункты не останавливались, - пояснила Лаура Мырзагали.

Заместитель главного санитарного врача Алматы Асель Калыкова рассказала, как будет проводиться вакцинация алматинцев. По ее словам, во всех прививочных пунктах будут соблюдены все санитарные нормы и правила. Перед вакцинацией будет проведен осмотр и термометрия. На вакцинацию будут направлены те, у кого будет допуск от врача. Прививку будет делать медработник, у которого будет удостоверение о пройденном инструктаже.

Накануне аким Бакытжан Сагинтаев сообщил на брифинге, что для Алматы увеличат квоту на приобретение вакцины Спутник V. В апреле в город должна поступить партия в 65тыс. вакцин.