Карантин ужесточают в Нур-Султане

Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова подписала новое постановление об ужесточении карантина в столице. Причина - нестабильная эпидситуация и рост заболеваемости коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Согласно постановлению, сокращается время работы ТРЦ, ТЦ и ТД в будние дни до 17.00 часов. В выходные дни их работа запрещена.

На дистанционную форму обучения переходят все студенты, а также школьники. Исключение - учащиеся выпускных 9, 11(12) классов.

Объектам общепита запрещено работать в выходные дни. Разрешена только доставка и заказы на вынос.

Новое постановление вступает в силу 30 марта. Ознакомиться с полным текстом документа можно по ссылке.

Нур-Султан с 10 марта находится в "красной" зоне по матрице оценки эпидситуации. Ежедневно в городе выявляют свыше 300 новых случаев заражения коронавирусом. Жителей и гостей столицы просят строго соблюдать саннормы и требования карантинного режима, чтобы избежать роста заболеваемости КВИ.