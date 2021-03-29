У них были отрицательные ПЦР-тесты - санврач об очном совещании Цоя, Сагинтаева и Бекшина

Заместитель санврача Алматы Асель Калыкова рассказала, почему совещание министра здравоохранения и акима Алматы было проведено в очном режиме. И это произошло, несмотря на то, что в постановлении главного санврача говорится о запрете на их проведение, передает zakon.kz.

26 марта в Алматы было проведено совещание с участием министра здравоохранения Алексея Цоя, акима Бакытжана Сагинтаева и главного санврача Жандарбека Бекшина. В соцсетях люди возмущались тем, что совещание прошло очно, хотя в постановлении от 20 марта говорилось о запрете на их проведение.

И вот сегодня заместитель главного санврача Асель Калыкова прокомментировала ситуацию.

Это было срочное, оперативное заседание по эпидситуации, которая сложилась в Алматы по разработке оперативных мер. Данное заседание вынужденно провели очно. Данное заседание проводилось с наличием у всех отрицательного ПЦР-теста и с соблюдением социальной дистанции.

На уточняющий вопрос журналиста о том, в каком документе прописано, что в экстренных случаях совещания можно проводить очно, Калыкова ответила следующее:

Исключений, действительно, на сегодняшний день ни в одном постановлении нет, но есть пункт в каждом постановлении, что при ухудшении принимаются меры по быстрому реагированию по стабилизации. Это было одной из превентивных мер.