Усиление карантина в Нур-Султане: что будет и что не будет работать

29 марта главный санитарный врач Нур-Султана подписала постановление "О дополнительных мерах ужесточения ограничительных и карантинных мероприятий в городе Нур-Султане", передает zakon.kz.

Приводим текст постановления.

Жителям и гостям города Нур-Султан продолжить соблюдение следующих требований:

В городе запрещены массовые мероприятия, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (банкеты, свадьбы, юбилии, поминки и др.), а также организация и проведение праздничных корпоративов, митингов, шествий и др.

Нельзя посещать объекты, чья деятельность не возобновлена: боулинг-центры, компьютерные клубы (за исключением объектов участвующих в пилотном проекте "Ashyq"), кинотеатры, кинорумы, бильярдные, караоке, батуты, ночные клубы, букмекерские конторы.

В городе должна быть продолжена реализация пилотного проекта "Ashyq" на следующих объектах предпринимательства:

- фитнес-клубы;

- спа-центры;

- сауны, бассейны;

- компьютерные клубы (за исключением лиц до 18 лет);

- боулинг клубы.

На объектах предпринимательства, участвующих в пилотном проекте "Ashyq", применяются следующих критерии ограничения работы социально-экономических объектов:

- с повышенным уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией (красная зона) применяются критерии ограничения работы социально-экономических объектов для умеренного уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией (желтая зона);

- с умеренным уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией (желтая зона) предьявляются критерии ограничения работы социально-экономических объектов низкого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией (зеленая зона).

Не допускается вход посетителей на объекты предпринимательства, участвующих в пилотном проекте "Ashyq", подлежащих изоляции согласно статусу: "желтый" (контактный с COVID-19), "красный" (с положительным результатом на COVID-19).

Постановление предусматривает переход на дистанционную форму работы не менее 80 % административного персонала государственных органов (организации), национальных компаний, предприятий независимо от форм собственности, в зависимости от производственной необходимости.

Работа городского общественного транспорта обеспечивается с увеличением количества автобусов в часы пик, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытием всех дверей, установкой в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями. С графиком работы в будние и субботние дни согласно штатного расписания, с запретом в воскресные дни.

Работа объектов религиозных объединений будет организована в будние и выходные дни (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с запретом проведения массовых мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) и работы объектов общепита, расположенных в них;

Разрешается проведение совещаний, заседаний в очном режиме только при обосновании отсутствия возможности их проведения в дистанционном формате.

Предусмотрены:

- организация работы ЦОНов строго по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот "EgovKZBot 2.0" с установлением графика работы в будние и субботние дни с 09:00 до 18:00 часов, запретом работы в воскресные дни, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

организация работы АО "Казпочта" в части услуг, которые не оказываются в режиме онлайн, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и субботние дни с 09:00 до 18:00 часов и запретом работы в воскресные дни;

- организация работы объектов здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в штатном режиме с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с организацией одновременного посещения школ здоровья не более 5 человек;

- организация работы частных медицинских центров, клиник, стоматологий строго по предварительной записи, с соблюдением усиленных санитарно- противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 8:00 до 20:00 часов;

- организация обучения на объектах образования независимо от форм собственности в IV четверти текущего года в дистанционном режиме, за исключением учащихся выпускных классов (9, 11 (12) классы), для которых обучение разрешается в комбинированном формате (70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном), с заполняемостью класса не более 15 человек, по заявлению родителей.

- организацию работы ВУЗов и колледжей для студентов всех курсов обеспечить в дистанционном режиме;

- запрет на организацию индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в образовательных учреждениях;

- организация работы дежурных групп в дошкольных организациях независимо от форм собственности, с заполняемостью не более 15 детей в каждой группе, с запретом на открытие новых дежурных групп, со строгим соблюдением санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических, карантинных мер и установлением графика работы в будние с 07:30 до 18:30 часов и запретом работы в выходные дни.

- организация работы образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития (по предварительной записи, группами до 10 человек), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 9:00 до 18:00 часов;

- организация работы центров коррекции для детей и взрослых (по предварительной записи, не более 10 человек), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 9:00 до 18:00 часов;

- разрешение деятельности субъектов финансового рынка (банки второго уровня, обменные пункты, ипотечные организации, страховые (перестраховые) организации, страховые брокеры, организации, осуществляющие брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, микро финансовые организации, кредитные товарищества, ломбарды, платежные организации, коллекторские агентства) с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка";

- организация работы бизнес-центров, деловых домов, а также расположенных в них объектов по оказанию услуг адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентств по недвижимости, рекламных агентств, судебных исполнителей, туроператоров и др., при условии строгого соблюдения перевода не менее 80 % работников на дистанционную форму работы, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 9:00 до 20:00 часов, за исключением торговых бутиков (отделов) по реализации непродовольственных товаров, для которых установлен запрет на работу в выходные дни;

- организация работы объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.) при заполняемости не более 50%, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

- организация работы торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров при соблюдении заполняемости из расчета 4 кв.м на одного посетителя, с установлением графика работы в будние дни с 10.00 до 17.00 часов, с запретом работы в выходные дни (за исключением расположенных в них аптек, а также минимаркетов, супермаркетов и гипермаркетов, реализующих продукты питания и предметы первой необходимости, а также объектов, чья деятельность разрешена независимо от места расположения настоящим Постановлением). При этом, строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров. Работа фудкортов разрешена только на доставку и вынос еды в штатном режиме. Запрещено проведение различных видов акций, ярмарок, шоурумов, розыгрышей (за исключением онлайн формата);

- организация работы закрытых пляжей и аквапарков в части функционирования бассейнов без водных аттракционов, независимо от места расположения, из расчета 5 м2 зеркала воды на одного человека, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 10.00 до 22.00 часов, с запретом работы в выходные дни;

- организация работы объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые), независимо от места расположения, при соблюдении условий по заполняемости до 50 %, но не более 30 посадочных мест внутри помещения, с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, с установлением графика работы в будние дни с 07:00 часов до 22:00 часов, с запретом работы в выходные дни за исключением работы на доставку и вынос еды.

- организация работы крытых продовольственных и непродовольственных рынков с заполняемостью из расчета 4 кв.м на одного посетителя, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 10:00 до 20:00 часов, с запретом работы в выходные дни;

- организация работы продовольственных и непродовольственных рынков на открытом воздухе с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и субботние дни с 10:00 до 18:00 часов, с запретом работы в воскресные дни;

- организация работы супермаркетов, гипермаркетов по реализации продовольственных товаров, независимо от места расположения, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 06:00 до 24:00 часов;

- организация работы крытых спортивных объектов, (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочных залов) независимо от форм собственности, только для проведения индивидуальных тренировок, без проведения групповых занятий, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 07:00 до 22:00 часов, с запретом работы в выходные дни;

- организация работы фитнес-центров, фитнес-клубов, спортивно-оздоровительных объектов с задействованием бассейнов, саун, СПА, массажа, пилинга и т.п., независимо от места расположения, из расчета 4 кв.м. тренировочного зала и 5 кв.м. зеркала воды на одного посетителя, строго по предварительной записи, без проведения групповых занятий с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, установлением графика работы в будние дни с 07.00 до 22.00 часов, с запретом работы в выходные дни, за исключением объектов участвующих в пилотном проекте "Ashyq", для которых действуют критерии как для "желтой зоны";

- организация работы бань с задействованием бассейнов, СПА, массажа, пилинга и т.п. (строго по предварительной записи) с одновременным присутствием посетителей из расчета 4 кв.м. на одного посетителя и 5 м2 зеркала воды на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 8:00 до 23:00 часов, с запретом работы в выходные дни.

- организация работы саун с задействованием бассейнов, СПА, массажа, пилинга и т.п. с одновременным присутствием посетителей с расчетом 4 м2 на одного посетителя и 5 м2 зеркала воды на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 7:00 часов до 23:00 часов, с запретом работы в выходные дни, за исключением объектов участвующих в пилотном проекте "Ashyq", для которых действуют критерии как для "желтой зоны".

- работа компьютерных клубов исключительно для субъектов предпринимательства, участвующих в пилотном проекте "Ashyq", при заполняемости не более 50%, с обеспечением дистанции не менее 1,5 метров между посетителями, либо из расчета 4 квадратных метра на 1 посетителя, с установлением режима работы с 12.00 до 24.00 часов. Допускаются только лица, достигшие 18 лет и старше;

- запрет на работу театров аниматрониксов, океанариума, контактных зоопарков, кинотеатров, кинорумов, концертных залов, театров, бильярдных, караоке, батутов ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, детских развлекательных центров, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовые и роликовые катки, за исключением расположенных в спортивных объектах;

- запрет на проведение различных видов ярмарок, как в крытых помещениях, так и на открытом воздухе (за исключением продовольственных ярмарок "выходного дня" на открытом воздухе);

- запрет на деятельность объектов дополнительного образования (различные виды кружков) при общеобразовательных школах, в том числе пришкольные лагеря;

Постановление вступает в силу с 00:00 часов 30 марта 2021 года. Полный текст можно прочитать здесь.