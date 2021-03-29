Зарегистрирована вакцина от коронавируса "Спутник Лайт"

Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник Лайт", сообщает zakon.kz.

"Спутник Лайт" — векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Выпускается в форме раствора для внутримышечного введения, 0,5 мл — одна прививочная доза. В замороженном виде препарат хранится 12 месяцев, в жидком — два месяца.

По информации РБК, в конце февраля разработчики подали заявку на регистрацию. "Спутник Лайт" представляет собой первый компонент российской вакцины против COVID-19 "Спутник V". Облегченная вакцина позволит сформировать иммунитет против коронавируса на три-четыре месяца, а при повторном заражении вирусом даст возможность избежать тяжелой формы заболевания.





