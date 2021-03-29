Санврач обратилась к астанчанам 

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля, главный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова призвала жителей и гостей столицы никуда не выезжать и не выходить из дома без крайней необходимости, передает корреспондент zakon.kz.

На брифинге в СЦК Бейсенова обратилась к гостям и жителям столицы.

Потепление погоды и усталость от карантина не должны быть причиной безответственности. Для обеспечения безопасности населения просим каждого соблюдать условия карантина. В случае нарушения карантинного режима количество заболевших коронавирусом резко возрастет, - сказала она.

По ее словам, только при строгом соблюдении карантинных мероприятий можно будет избежать осложнения обстановки.

Без крайней необходимости никуда не выезжать, не выходить. Лучше находиться дома в кругу семьи. Избегать какие-либо массовые места, мероприятия. Соблюдайте дистанцию, соблюдайте марочный режим. Все эти меры принимаются для вашего здоровья. Благодаря единому соблюдению всех ограничительных мер горожанами, мы преодолеем все сложности. Надо отнестись с понимаем к своему здоровью и здоровью своих близких, - пояснила глава департамента.

Оксана Скибан, Нур-Султан.