Как будет проходить вакцинация в общественных местах Алматы

Опубликован алгоритм проведения вакцинации против коронавирусной инфекции в общественных местах Алматы, сообщает zakon.kz.

На территории рынков



Прививочный пункт должен располагаться на территории рынка и иметь в своем составе палатку, где будет проводиться регистрация прививаемых лиц и наблюдение после получения прививки, оборудованное рабочими столами и стульями, урной для сбора использованных одноразовых масок, локтевым дозатором с антисептиком для обработки рук. Осмотр перед вакцинацией и непосредственное проведение прививки может быть

проводится в машине скорой медицинской помощи с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

В ТРЦ



Прививочный пункт должен располагаться в специально отведенном месте торгового центра, где обустроена огороженная зона для регистрации населения, зона (временная комната) для осмотра населения перед

проведением вакцинации и наблюдения после прививки в течении 30 минут, а также отдельная зона, предназначенная для проведения вакцинации. Комнаты осмотра и проведения вакцинации должны быть огорожены пластиковым непрозрачным покрытием (плотная пленка), а внутри между собой разделены ширмой, оборудованы рабочими столами и стульями, урной для сбора использованных одноразовых масок, локтевым дозатором с

антисептиком для обработки рук.

Общие требования ко всем мобильным прививочным пунктам

Установка указателей о месте нахождения пункта по проведению вакцинации и вывесок с указанием наименования МО, проводящей прививки и контактных телефонов ответственных лиц, графиком работы (с 10:00 час до 20:00 час).

Вакцинацию проводят выездные прививочные бригады в составе врача, двух медицинских сестер, имеющих допуск к проведению вакцинации и регистратора городских поликлиник.

Все выездные прививочные пункты (точки) оснащены необходимым низкотемпературным холодильным оборудованием (минус -2ОС*) для соблюдения правил хранения вакцины.

Вакцинация выездными прививочными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи.

В местах работы выездных прививочных бригад должно быть обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований к проведению прививок.

Обслуживать прививочные пункты будут как медики близлежащих городских поликлиник, так и частных медицинских учреждений.

Вакцинация проводится при наличии документа, удостоверяющего личность. Вторая прививка проводится в прививочных пунктах медицинских организаций и общественных мест, проводивших вакцинацию первым компонентом.

Прививочные пункты обеспечиваются информационным материалом.



Требования и обязанности к выездным прививочным бригадам



Организация работы прививочной бригады на выезде:

• на момент выезда прививочная бригада должна быть оснащена всем необходимым для проведения осмотра населения и проведения прививок и оказания неотложной помощи, КБСУ для сбора использованных шприцев;

• прививочная бригада выезжает в полном составе;

• лица, которые будут привиты, должны быть предупреждены о месте и времени вакцинации через местные администрации и поликлиники;

• местные администрации и медучреждения должны подготовить место проведения вакцинации, отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям асептики;

• бригада должна быть обеспечена вакциной на одну рабочую смену;

• медсестра, осуществляющая прививки, должна получить препараты для вакцинирования в день работы, оставшиеся невскрытые вакцины в конце дня возвращаются в поликлинику;

• для хранения и транспортировки вакцины обязательное наличие активного термоконтейнера рефрижераторного типа со встроенной 5 морозильной установкой, внутри которого помещается контрольный

термометр, температура хранения вакцины не ниже минус -18С0 и наличие запаса хладоэлементов, сухого льда;

• всех лиц перед прививкой необходимо опросить о состоянии здоровья и о наличии инфекционных заболеваний, проводят осмотр, измеряют температуру, артериальное давление и при необходимости проводят другие медицинские манипуляции. После этого оформляется допуск или медицинский отвод для вакцинации;

• после вакцинации за привитыми наблюдают в течение 30 минут;

• данные о поставленных прививках фиксируются в журнале учета профилактических прививок и вносится в программу МИС и иные учетные формы.

Обязанности медсестры-вакцинатора в составе прививочной бригады:

• получает медикаменты и вакцины, необходимые для работы бригады в течение одного дня;

• обеспечивает правильное хранение вакцины в течение рабочего времени;

• следит за своевременным пополнением противошоковых средств;

• вводит вакцину в соответствии с инструкцией по ее применению;

• совместно с врачом оказывает первую медпомощь в случае возникновения неблагоприятных проявлении после иммунизаций (осложнений);

• возвращает оставшуюся вакцину в конце рабочего дня в поликлинику;

• прививочная бригада в конце рабочего дня предоставляет ежедневные отчеты о проведенных прививках против КВИ в ДСЭК г.Алматы, У03 г.Алматы и территориальные районные УСЭК в соответствии с приложением 1 к Методической рекомендации, утвержденной постановлением Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №3 от 27.01.2021 г.