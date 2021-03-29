Снятый с мели Ever Given вновь перегородил Суэцкий канал

Заблокировавший движение в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given ("Эвер гивен"), который ранее удалось снять с мели, из-за сильного ветра частично развернулся и снова встал почти поперек водной артерии, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, контейнеровоз должны отбуксировать через час.

Как ожидается, после того, как вода поднимется, контейнеровоз отбуксируют к району озер, где он пройдет техосмотр, после которого будут принято решение о его способности передвигаться самостоятельно. Существуют опасения, что его днище могло быть повреждено. Для того, чтобы освободить руль, было перемещено около 27 тысяч кубометров песка.

Напомним, сегодня, 29 марта судно удалось сдвинуть после почти недели безуспешных попыток. Египетские власти объявили, что в скором времени проход через канал возобновится. Тем не менее, эксперты считают, что на ликвидацию огромной "пробки" из кораблей потребуются недели.