Как будут учится школьники Мангистауской области в четвертой четверти

Главный государственный санитарный врач Мангистауской области внес изменения в постановление о карантине в регионе, сообщает zakon.kz.
Согласно им в четвертой четверти 2020-2021 учебного года обучение будет проходить:
В традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек;
Индивидуальное обучение школьников во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования;
С 1 апреля 2021 года обучения в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся всех классов, с численностью детей в классах не более 25 человек;
Разрешается деятельность детских дошкольных учреждений без проведения мероприятий с объединением групп, без допуска родителей и сопровождающих лиц при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима.
Постановление вступает в силу со дня подписания.
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