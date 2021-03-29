Как будут учится школьники Мангистауской области в четвертой четверти

Главный государственный санитарный врач Мангистауской области внес изменения в постановление о карантине в регионе, сообщает zakon.kz.

Согласно им в четвертой четверти 2020-2021 учебного года обучение будет проходить:

В традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек;

Индивидуальное обучение школьников во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования;

С 1 апреля 2021 года обучения в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся всех классов, с численностью детей в классах не более 25 человек;

обучение в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу 1 класс — 1 кабинет;

соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов;

Разрешается деятельность детских дошкольных учреждений без проведения мероприятий с объединением групп, без допуска родителей и сопровождающих лиц при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Постановление вступает в силу со дня подписания.