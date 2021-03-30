Солдат-срочник сбежал из части в Таразе

Солдат-срочник cбежал из воинской части 85/395 в Таразе, сообщает zakon.kz

Его ищут уже три дня. 19-летний Нурасыл Арысбаев исчез в ночь на 26 марта. Молодой человек сказал сослуживцам, что идет в туалет, Первый канал "Евразия".

Но он перепрыгнул через забор учреждения и ушел в неизвестном направлении.

Находясь в суточном наряде, военнослужащий самовольно оставил воинскую часть, что уже является серьезным правонарушением и большим шагом безответственности с его стороны. Оружия с ним не было, у нас во всех воинских частях регионального командования ведется строгий учет нахождения оружия в комнатах хранения. начальник пресс-службы таразского гарнизона медиацентра министерства обороны РК Дина Мухаринова

Спустя несколько часов после побега солдата видели в столовой недалеко от части. Он пришел туда под утро в гражданской одежде, купил еду и ушел. Нурасыл - родом из Шымкента, но у родственников с момента побега не появлялся.

Он сам хотел служить. Я числа 20-го разговаривала с ним. Говорил, что по бабушке скучает. Они не ищут его. Я не знаю, что внутри у них там происходит. Мой ребенок самый воспитанный и кроткий. К нам приходили из военной полиции. Мы что, прячем его, что ли? мать Нурасыла Арысбаева Гульжан Арысбаева

Когда мы с ним созванивались, он ни о ком не отзывался плохо, говорил, что служба идет, как надо. А рядом – хорошие товарищи. отец Нурасыла Арысбаева Марат Сатыбалдиев

В части говорят, что парень зарекомендовал себя только с положительной стороны. Солдату оставалось служить всего полгода. 19 поисковых отрядов продолжают поиски.