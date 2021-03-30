За последние сутки еще 15 казахстанцев скончались от коронавируса

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 30 марта, сообщает zakon.kz.

На 30 марта лечение от КВИ продолжают получать 24 180 человек (22 258 КВИ+ и 1 922 КВИ-), из них в стационарах находится – 8 130 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 050 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 364 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 76 пациентов;

• на аппарате ИВЛ – 46 пациентов.

За сутки от коронавируса скончались 15 человек. Всего с 13 марта зарегистрировано 3029 случаев с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 28 марта 2021 года зарегистрировано 10 новых случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом. Выздоровело 192 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших - 50 443, случаев с летальным исходом - 684, всего выздоровело – 47 837 человек.