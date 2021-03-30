Как алматинец вернул всю свою оплату за коммуналку

Электричество, вода, отопление, вывоз ТБО – это далеко не весь перечь коммунальных услуг, за которые традиционно получают квитанции все казахстанцы в конце месяца. Редакция zakon.kz встретилась с жителем мегаполиса и узнала, как сделать так, чтобы деньги, оплаченные за коммунальные платежи возвратились тебе 100 %?

Серик рядовой житель Алматы. С супругой копят на свою квартиру, ждут первенца. Получая заработную плату, Серик распределяет ее по категориям - кредиты, продукты, бензин, коммунальные платежи… Список можно продолжать бесконечно, да и незапланированных трат бывает тоже много, то позвали на бесiк той, то нужно дать корiмдiк другу за новую машину.

Мы молодая семья, копим на свою квартиру. Очень важно в этом процессе – планирование бюджета. Всегда стараюсь бережно относится к тратам, также внимательно слежу за акциями и бонусными предложениями, которые предлагают нам различные компании. Вот думаешь, да что тут особенного? А если разобраться – по акциям ведь можно заработать бонусы и потом потратить их на что-то приятное, например порадовать супругу обновкой, - делится Серик.

Серик рассказывает, что на днях пришло время оплачивать за коммунальные платежи. Он по традиции зашел в Halyk Homebank, ввел номер лицевого счета своей квитанции, выбрал нужный платеж из избранных, вся информация по коммунальным услугам загрузилась автоматически, и произвел оплату.

За каждый платеж, я получаю гарантированные бонусы, потом, кстати на них заправляю бензин (улыбается). И вот после оплаты коммуналки, мне пришло уведомление от Банка о том, что я стал одним из 100 счастливчиков недели и выиграл в республиканской акции Halyk Bank "100 по 100%". Мне вернулась бонусами вся сумма, оплаченная за коммуналку. Ни много ни мало мне поступило больше 14 000 бонусов, - рассказывает алматинец. Потом я зашел на сайт Банка и нашел себя в списке победителей. Если честно я никогда ничего не выигрывал, всегда думал, что все заранее спланированно, но нет, оказывается все по-настоящему. Теперь верю в свою удачу.

На полученные бонусы Серик планирует купить своей молодой супруге абонемент в СПА.

Конечно, можно было бы этими бонусами оплатить следующий платеж по коммуналке, но решил порадовать жену. Акция продлится до конца мая, поэтому шансы на повторный выигрыш у меня еще есть. Да и к тому же Банк сейчас разыгрывает Iphone 12 за платежи и переводы по номеру телефона клиентам Halyk Bank в приложении Halyk Homebank, может я даже выиграю новенький смартфон жене.

Напомним, что Halyk Bank запустил уникальную акцию "100 по 100%". Каждую неделю Банк выбирает 100 счастливчиков со всего Казахстана и возвращает им 100% бонусов за оплату коммунальных платежей. Розыгрыш проводится еженедельно на официальных аккаунтах Банка в социальных сетях. Каждую неделю система автоматом выбирает 100 счастливчиков и Банк возвращает бонусами всю оплату за коммунальные платежи. Акция продлится до конца мая и в общей сложности будут определены почти 1 000 победителей. Бонусами можно оплатить за коммунальные услуги за следующий месяц или потратить на 6 000 других платежей в приложении Halyk Homebank, также бонусами можно рассчитываться в магазинах партнерской сети Halyk Club (более 22 000 магазинов разных категорий и направлений).

Подробнее об акции "100 по 100%" на сайте Банка и на официальных страницах Банка в социальных сетях.