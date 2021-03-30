Какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2021 года

Информацию об изменениях, которые произойдут в казахстанском законодательстве с апреля 2021 года, подготовила информационная система "Параграф", передает zakon.kz.
С 1 апреля расчет размера пенсионных выплат будет осуществляться по новой методике.
Годовая сумма пенсионных выплат в первый год осуществления пенсионных выплат будет рассчитываться как произведение суммы пенсионных накоплений на ставку выплат пенсионных накоплений - 6,5 %.
В последующие годы размер ежемесячной пенсионной выплаты будет пересчитываться путем ежегодного увеличения размера ежемесячной пенсионной выплаты за предыдущий год на ставку индексации пенсионных выплат - 5%.
Лица, занимающиеся частной практикой (частный нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор) при совершении гражданско-правовой сделки с субъектом предпринимательства, стоимость которой превысит 1000-кратный МРП, с 1 апреля 2021 года обязаны выписывать электронный счет-фактуру по такой сделке, за исключением случаев, когда покупателем является лицо, применяющее специальный налоговый режим на основе патента, упрощенной декларации или для крестьянских или фермерских хозяйств.
Утверждены правила возврата депозитов физических лиц при прекращении деятельности банка-нерезидента.
Правительство РК определило Единым Контакт-центром НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".
С 1 апреля Правила маркировки табачных изделий распространяются на сигареты, содержащие гвоздику, на табак для кальяна и некоторые другие позиции табачных изделий в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.
С 10 апреля лицензии для занятия деятельностью в сфере ветеринарии будут выдавать в соответствии с вновь утвержденным стандартом.
Министерство культуры и спорта утвердило 6 критериев, по которым будет отбираться общественно значимая литература.
1. Художественная ценность;
2. Интеллектуально-образовательное и познавательное содержание;
3. Воспитание духовно-нравственной культуры;
4. Историческая достоверность;
5. Качественные иллюстрационные и изобразительные материалы, соответствующие заданной тематике (при наличии);
6. Соответствие перевода оригиналу литературы.
Государственные организации культуры будут изготавливать билеты согласно новым Правилам на бумажном, электронном носителях, а также термобилеты.
Они должны иметь следующие отличительные знаки: на билетах на бумажных носителях - шестизначный серийный номер (обозначенный двумя заглавными буквами согласно алфавитному порядку), порядковый номер, на термобилетах - семизначный серийный номер (обозначенный двумя заглавными буквами согласно алфавитному порядку), порядковый номер, на электронных билетах - штрих-код и/или QR код.
Обновлен Перечень местностей, служба в которых дает военнослужащим право на предоставление к ежегодному основному отпуску дополнительно 10 суток отпуска.
В Правила въезда и пребывания иммигрантов в РК внесены изменения касательно выдачи "инвесторской" визы резидентам МФЦА.
В рамках Евразийского экономического союза в сфере таможенного регулирования обязательным станет использование кодовых обозначений из Справочника аэропортов стран мира и Справочника морских и речных портов стран мира.
С 1 апреля на территории ЕАЭС вводятся новые структура и формат пассажирской таможенной декларации.
Как рассчитать таможенную стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза и являющихся предметом аренды или лизинга – соответствующее Положение утвердила Коллегия ЕАЭС.
Казахстан ратифицировал Соглашение о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках Евразийского экономического союза.
Ратифицирован Протокол о внесении изменений в Договор об Объединенной коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза от 22 июня 2011 года.
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