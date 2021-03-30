ПЦР-тесты вызывают рак, потому что их стерилизуют окисью этилена - фейк

В социальных сетях и мессенджерах распространяется видео, на котором неизвестный мужчина (предположительно, британец) утверждает, что мазки ПЦР, используемые для диагностики коронавируса, подвергаются стерилизации окисью этилена — опасным химическим веществом, вызывающим рак. А значит — и сами ПЦР-тесты опасны. Для доказательства он показывает упаковку ПЦР-теста, где написано "STERILE EO", передает zakon.kz.

Мужчина заключает, что тем самым "они" (неизвестно, о ком конкретно идет речь) "убивают нас".

Людям нужно просыпаться сейчас же. Это война. Они нас убивают и мы это делаем друг с другом. Просыпайтесь, чтобы спасти ваших детей от рака мозга, лейкемии, лимфомы и многого другого… Они помещают это на мазок и вставляют в ваш мозг, — говорит автор видео.

Как установили в factcheck.kz, все эти утверждения являются манипуляцией и фейком.

Окись этилена действительно используется для стерилизации медицинского оборудования и действительно является канцерогенным веществом, однако неправильно утверждать, что стерилизуемый инструмент — ПЦР-тест — каким-то образом может приводить к раковым заболеваниям и "убивать".

Важным компонентом стерилизации является дальнейшая очистка медицинских инструментов от остатков окиси этилена до уровней, при которых он не представляет опасности для человека. То есть медицинские изделия не приносят вреда.

Похожие сообщения уже были опровергнуты фактчекинговой командой Reuters и министерством здравоохранения Великобритании. Информация распространялась в социальных сетях и до появления этого видео.

Также отмечается, что носоглотка не связана напрямую с мозгом, поэтому вставить тест прямо в мозг не получится.

Еще в прошлом году мы разобрали фейк, в котором утверждалось, что во время теста на коронавирус людям разрывают мембрану между мозгом и носом ватной палочкой. В подробностях Согласно Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (далее FDA), около пятидесяти процентов всего стерильного медицинского оборудования в США стерилизованы окисью этилена.

Несмотря на то, что существуют разные способы стерилизации (как высокие температуры, радиация и т.д.), для многих медицинских инструментов использование окиси этилена может быть единственным методом, который не повредит инструмент. Устройства, изготовленные из определенных полимеров (пластмассы или смолы), металлов или стекла, или имеющие несколько слоев упаковки или труднодоступные места (например, катетеры), как правило, стерилизуются окисью этилена, - указывают авторы исследования.

Окись этилена при нормальных условиях — бесцветный легковоспламеняющийся газ с характерным сладковатым запахом. Сильное воздействие газа может привести к раздражению дыхательных путей и повреждению легких, головной боли, тошноте, рвоте, диарее, одышке и цианозу. Длительное воздействие связано с возникновением рака, репродуктивными эффектами, мутагенными изменениями, нейротоксичностью и сенсибилизацией. Окись этилена отнесена к канцерогенам Национальным институтом онкологии США.

Учитывая опасность, которую представляет окись этилена, безусловно формируются международные стандарты, которым необходимо следовать производителям медицинского оборудования, включая производителей ПЦР-тестов. На своём сайте FDA приводит два добровольных согласованных стандарта — ANSI AAMI ISO 11135: 2014 и ANSI AAMI ISO 10993-7: 2008 (R) 2012 — которые описывают, как разрабатывать, проверять и контролировать процессы стерилизации окисью этилена для медицинских изделий. Эти стандарты помогают гарантировать, что уровни химического вещества на изделиях находятся в безопасных пределах.

Как отмечается, базовый цикл стерилизации окисью этилена состоит из пяти этапов — предварительное кондиционирование и увлажнение, обработка газом, дегазация и обработка воздухом. Все это занимает 2,5 часа, исключая время аэрации. Аэрация позволяет десорбировать токсичный остаток окиси этилена, который абсорбируется многими материалами во время стерилизации.

Время аэрации варьируется в зависимости от техники стерилизации. Окисью этилена, например, часто стерилизуют медицинские шприцы. Следуя логике автора видео, человек, получивший любой укол таким шприцом, в результате заболеет раком. Сталкивались ли вы с этим? - спрашивают в factcheck.kz.

При этом указывается, что больше тех, кто пользуется медицинским оборудованием, рискуют, конечно же, люди, которые непосредственно занимаются стерилизацией этого оборудования. Поэтому для них также существуют меры предосторожности и строгие правила работы с химическим веществом. Негативному влиянию окиси этилена также могут быть подвержены люди, живущие рядом с промышленными предприятиями, которые используют химическое вещество в своём производстве и не контролируют промышленные выбросы.

Стерилизация медицинского оборудования окисью этилена используется уже десятки лет, и, при соблюдении всех стандартов, этот метод является безопасным. Нет никаких доказательств того, что ПЦР-тесты вызывают рак или убивают человека из-за того, что их стерилизуют окисью этилена. Возвращаясь к историям людей на видео, которые, по словам мужчины, умерли от кровоизлияния в мозг и раковых заболеваний, здесь, скорее всего, имеет место присвоение причинно-следственной связи там, где ее нет, - заключили авторы исследования.