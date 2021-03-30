Волейболистки "Алтай" в пятый раз выиграли Чемпионат РК

Сегодня, в городе Павлодар, женская команда "Алтай" стали Чемпионами регулярного Чемпионата РК в пятый раз.

Команда из Восточного Казахстана в очередной раз показала хорошую игру и стремление побеждать. В финальном матче в упорной борьбе (счет 3:1) команде из Усть-Каменогорска удалось победить команду из Талдыкоргана. Лучшим игроком стала Сана Анаркулова.

В плей-офф команда вышла с первого места. В полуфинале женская команда "Алтай" сразилась с командой "Алматы", занимающую четвертую строчку в турнирной таблице.

В двух встречах "Алтай" одержал победу над соперницами и вышел в финал против команды "Жетысу". В финале "Алтай" также одержал победу в двух встречах: первый день 3:2, второй день 3:1.

В конечном результате, пятикратными Чемпионами Республики Казахстан среди женских команд Национальной Лиги стала волейбольная команда "Алтай".