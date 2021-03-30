Не кричала, чтобы не разбудить нашего сына - астанчанка заявила о жестоком избиении

Астанчанка заявила, что ее избивал и продолжает избивать бывший муж, передает zakon.kz.

Пост с просьбой помочь ей оградиться от домашнего тирана девушка разместила в Instaram.

Она пишет, что была в браке и в течение нескольких лет муж ее избивал. В 2020 году она подала на развод. Муж был против, но их все же развели.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ❤️ (@lunaaaai)

Даже после развода он продолжал меня преследовать, при этом угрожая и манипулируя нашим общим ребенком. 15 марта 2021 года, в день рождения нашего сына, он хотел провести время с ребенком и побыть рядом. Поведение, слова и просьбы были адекватные, я доверилась и согласилась. 19 марта 2021 года он снова меня избил. Ночью, в течение 2 часов он непрерывно избивал меня. Удары были руками, ногами в области головы и всего тела. Полураздетой он вывел меня на балкон, облил ведром холодной воды и продолжал наносить телесные повреждения. Я защищалась, согнувшись на полу и прикрываясь лишь рукой, я не издавала громких звуков, чтобы не разбудить нашего двухгодовалого сына. В ту ночь я не раз теряла сознание, потому что основные удары приходились мне на голову. Ко всему этому, он распивал алкоголь, после чего еще больше становился агрессивным. Я думала этот кошмар никогда не закончится. Боли были невыносимые... - написала жертва насилия.

Утром она улучила момент и сбежала из квартиры.

Я быстро накинула халат, босиком в сланцах бежала в мороз к родственникам. Дальше все как в тумане. На карете скорой помощи меня доставили во второю МГБ города Нур-Султан, где оказали первую мед. помощь. В больнице я была опрошена сотрудником полиции, который взял у меня заявление. В настоящее время мое обращение находится в УП Есиль города Нур-Султан, - сообщила девушка.

Она отметила, что боится за свою жизнь и просит помочь оградить от нее бывшего супруга.

В пресс-службе ДП Нур-Султана сообщили, что нарушитель понесет ответственность по всей строгости закона.

20 марта текущего года в УП района "Есиль" поступило заявление от 23-летней жительницы столицы в отношении бывшего супруга. Установлено, что 24-летний мужчина в ходе семейного скандала избил ее. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали нанесение легкого вреда здоровью. Нарушитель был установлен и доставлен в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело. Кроме того, в целях обеспечения безопасности потерпевшей, в отношении мужчины вынесено защитное предписание, то есть вопреки ее воли он не имеет права преследовать и контактировать с ней, - отметили в ведомстве.