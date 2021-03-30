Когда смягчат карантин в Алматы

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин заявил, что при принятии постановлений учитывает мнения предпринимателей и анализирует эффективность принятых карантинных мер, передает zakon.kz.

Несмотря ни на что, мы готовы изменить изменения в постановление. В пятницу будет оценка введенных карантинных мероприятий. Если какие-то меры не будут давать результаты, будем их отменять, пойдем на послабление. Постоянно идет оценка не только объектов, но и проводимых мероприятий, - сказал Бекшин.

Он сообщил, что было предложение, чтобы учеников вузов и средних специальных заведений перевели тоже онлайн не до 12 апреля, а до конца семестра, и учащихся действительно отпустили до конца учебного года на домашнее обучение.

Также был вопрос по разработке требований по вакцинации по временным прививочным пунктам.

Рынки и ТРЦ выделят места, они сами изъявили желание. Все кто успел войти в приложение "Ашык", они могут работать по системе, учли пожелания руководителей. - заявил Бекшин

Также совместно с рестораторами были разработаны разрешения для работы ресторанов-летников.