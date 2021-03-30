Освобожден от должности вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК

30 марта 2021, 18:21
Фото: inbusiness.kz

Талгат Жанжуменов освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК, передает zakon.kz.

Постановлением Правительства РК Жанжуменов Талгат Женисович освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан согласно поданному заявлению, - говорится в сообщении primeminister.kz.

Талгат Жанжуменов трудовую деятельность начал на воинской службе в Вооруженных силах РК. В 2019 году занимал пост первого вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.

С июня 2019 года и по настоящее время являлся вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК.


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