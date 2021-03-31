Сборная Казахстана стала худшей в своей группе отбора к ЧМ-2022 по точности передач

Сборная Казахстана стала самой неточной в своей группе отбора к ЧМ-2022, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Аналитический сайт WhoScored определил самую худшую команду группы D, в таком показателе, как точность передач.

Казахстанская команда остановилась на отметке в 80,4 %. Это самый низкий результат в отборочной группе. Самая высокая реализация у французов — 90,2%. Сборные Украины и Боснии и Герцеговины набрали по 87 % в точности передач.

Напомним, в последней игре сборная Казахстана в домашних стенах уступила сборной Франции со счетом 2:0. Печальная серия команды продолжается уже на протяжении семи матчей (две ничьи и пять поражений).

В последний раз казахстанские футболисты выигрывали четвертого сентября 2020 года — это был выездной матч с Литвой (2:0).





