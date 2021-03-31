12-летний мальчик впал в кому после участия в челлендже TikTok в США

Мальчик из американского штата Колорадо впал в кому после попытки принять участие в Blackout Challenge в TikTok, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.

Врачи диагностировали у 12-летнего школьника смерть мозга.

Суть Blackout Challenge или "игры в отключку" заключается в том, что подростки душат себя до потери сознания, снимая все это на камеру и выкладывая на социальной платформе.

Как сообщает FoxNews, брат 12-летнего Джошуа Хейлиесуса обнаружил его потерявшим сознание на полу в ванной 22 марта в Денвере. Мальчик использовал шнурок, чтобы принять участие в челлендже. После экстренной госпитализации, врачи диагностировали у Джошуа смерть мозга. Пока ребенок подключен к аппарату, но прогнозы медиков неутешительные: мальчика, скорее всего, ждет скорая смерть.

Он боец. Я вижу, как он сражается. Я молюсь за него каждый день. Врач сообщил мне плохие новости — он не выживет, — заявил отец Джошуа Хейлиесуса Зерихун.

Однако семья Джошуа не теряет надежды. Они собрались с друзьями и соседями, чтобы помолиться за мальчика.

Я даже не могу описать горе и опустошение. Никто и представить себе не мог, что такое может случиться с 12-летним ребенком, — сказал новостному агентству друг семьи Хирут Итаев.

Семья обратилась по телевидению ко всем американским подросткам, предупреждая их об опасностях, которые могут возникнуть в социальных сетях.