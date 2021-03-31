За сутки 21 человек скончался от коронавируса и пневмонии в Казахстане

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 31 марта, сообщает zakon.kz.

На 31 марта лечение от КВИ продолжают получать 24 642 человека (22 841 КВИ+ и 1 801 КВИ-), из них в стационарах находится – 8 327 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 315 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 353 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 76 пациентов;

• на аппарате ИВЛ – 46 пациентов.

За сутки 17 человек скончались от коронавирусной инфекции. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано 3046 случаев с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 29 марта 2021 года зарегистрировано 82 новых случая заболевания, 4 случая с летальным исходом. Выздоровело 199 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших - 50 525, случаев с летальным исходом - 688, всего выздоровело – 48 036 человек.